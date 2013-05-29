У Києві почали продавати картку туриста

Власник Kyiv City Card може безкоштовно відвідати музеї та екскурсії / Фото: прес-служба КМДА

З 25 травня почалася роздрібна продажа офіційної карти туриста Києва Kyiv City Card.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, City Card – це відома в усьому світі міська туристична карта лояльності, яка надає численні привілеї та переваги кожному її власнику. Першим містом реалізації проекту City Card в Україні став Київ.

З картою Kyiv City Card гість або житель столиці має можливість безкоштовно відвідати відомі в Києві музеї, екскурсії, отримати знижки на автобусні екскурсійні тури, прогулянки по Дніпру, а також знижки в ресторанах, готелях, таксі та інші сервіси.

До кожної картки додається буклет-путівник з переліком пам'яток міста і музеїв, а також рев'ю ресторанів і готелів – партнерів проекту, в кожному з яких власники карток отримують істотну знижку. Список партнерів програми налічує близько 100 і поповнюється щодня.

Кожен бажаючий може придбати картку Kyiv City Card у 8 туристично-інформаційних пунктах в центральних районах міста і в парку ім. Шевченка.

Пункти продажу картки Kyiv City Card:

- Контрактова площа, 4;

- вул. Хрещатик, 19;

- вул. Хрещатик, 7/11;

- вул. Б.Хмельницького, 2/18;

- вул. Рогнідинська (біля центральної синагоги);

- вул. Володимирська, 24;

- вул. Мазепи, 1 (ст. м. «Арсенальна»);

- бульвар Шевченка, 18 (біля Володимирського Собору);

- бульвар Шевченка, 15 (парк Шевченка);

- Повітрофлотський просп., 79 (МА «Київ» (Жуляни).

Крім того, поширення карток здійснюється он-лайн на сайті компанії: http://citycard-ua.com.