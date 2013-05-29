У Києві пройде виставка шедеврів італійського мистецтва

Картина «Венера і Адоніс» пензля Тиціана / Фото: liveinternet.ru

Завтра, 30 травня, у Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві відкриється виставка «Європейський вимір. Три шедеври класичного мистецтва з музеїв Італії».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, зазначивши, що виставку організовано за підтримки голови КМДА Олександра Попова та Надзвичайного і Повноважного Посла Італії в Україні Фабріціо Романо.

Друга поспіль виставка з циклу «Європейський вимір» продовжує проект, започаткований Музеєм Ханенків восени 2012 року. Цього разу класичне мистецтво Європи представляють три знакові твори: шедевр пізнього Відродження «Венера та Адоніс», що належить пензлю Тиціана Вечелліо, вівтарна картина «Ісус Христос» провідного майстра італійського бароко Гвідо Рені та величний гобелен «Дивний вилов риби», створений на основі композиції Рафаеля Cанті.

Шедеври класичного образотворчого мистецтва із музеїв Італії експонуватимуться в Києві вперше, більш того, ці шедеври зазвичай не полишають стін італійських музеїв, відзначили в КМДА.

Роботи, які виставлятимуть у Києві, надано Національною галереєю старовинного мистецтва у палаццо Барберіні (Рим) та Музеєм-скарбницею Санта Каса ді Лорето. Ініціатива проведення заходу та організаційний супровід належать Італійському інституту культури в Україні, очолюваному доктором Ніколо Франко Баллоні.

«Ця надзвичайна подія у культурному житті міста надає киянам та гостям столиці можливість на власні очі побачити твори всесвітньо відомих майстрів, чиї імена є хрестоматійними. Ми дуже вдячні Посольству Італії в Україні за унікальну можливість приймати в Києві безцінні шедеври мистецтва», – сказав Попов.

Виставка триватиме з 30 травня до 5 липня 2013 року.