«Київпастранс» викрили в порушенні трудових прав водіїв

Водіїв змушували переробляти по 45 годин на місяць

Посадовці «Київпастрансу» систематично порушували трудові права своїх працівників.

Про це засвідчили результати перевірки, проведеної прокуратурою Києва на об’єктах комунального підприємства «Київпастранс», повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури.

Так, за словами начальника відділу прокуратури Дмитра Чібісова, посадові особи автобусного парку №5 КП «Київпастранс» систематично незаконно запроваджували для своїх підлеглих подовжений робочий день.

Встановлено, що упродовж лише одного місяця тривалість робочого часу для водіїв автобусів на 40-45 годин перевищувала встановлений законом норматив. При цьому, як з’ясувалося, посадовці не забезпечували підлеглих належними умовами для відпочинку.

«Згідно з висновками фахівців, такі порушення створювали реальну загрозу життю та здоров’ю як самих водіїв, так і пасажирів», – зауважив Чібісов.

За результатами перевірки стосовно двох посадовців автопарку №5 прокуратура Києва відкрила кримінальні провадження за ч. 1 ст. 172 КК України («грубе порушення законодавства про працю»).

В прес-службі також нагадали, що аналогічні порушення були виявлені й в роботі автобусного парку №2 КП «Київпастранс». Розслідування кримінального провадження за цим фактом триває.