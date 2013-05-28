Апеляційний суд залишив під вартою кримінального авторитета «Бабая»

Бабай залишився за гратами / Фото : vokzal-kiev.ucoz.de

Сьогодні Апеляційний суд Києва залишив без змін ухвали Голосіївського районного суду столиці, якими кримінальному авторитету на прізвисько «Бабай» та його спільнику обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, нещодавно працівники ГУБОЗ затримали двох зловмисників, які на території київського Центрального залізничного вокзалу створили систему кримінальних поборів.

Відносно них було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (вимагання, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Зібрано достатньо доказів протиправної діяльності чоловіків, за що їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.

Разом з тим, ГУБОЗ перевіряє причетність затриманих до скоєння й інших злочинів, вважаючи, що кількість потерпілих значно більша.

Керівництво ГУБОЗ закликає усіх громадян, хто потерпів від діяльності кримінального авторитету, звертатися із заявами до чергової частини главку за телефоном: 461-16-01.