Український підрядник відхрестився від підміни каштанів на Хрещатику

Саджанці надав один з найбільших в Італії постачальників посадкового матеріалу

Переможець тендеру із заміни зелених насаджень на столичному Хрещатику – товариство «Професійний садівник» – не знімає з себе відповідальності за ситуацію з каштанами і чекає пояснень італійського розсадника, звідки привезли дерева.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор товариства Петро Кравець, виступаючи на засіданні постійної комісії Київради з питань екологічної політики.

«На сьогодні я можу всіх запевнити і представити документи, що були закуплені каштани Бріотті. Усі відповідні документи, які отримані від поставщика – Vivai Sandro Briscni, відповідні сертифікати є, і ми їх представили у Шевченківський зеленбуд на всю партію каштанів, яка була поставлена», – сказав Кравець.

За його словами, товариство придбало в італійському розсаднику 200 дерев вартістю 4900 грн за один каштан.

Представник «Професійного садівника» повідомив, що на початку травня, коли почали цвісти каштани на Хрещатику не червоними, а білими квітками, товариство направило запит в Італію щодо цієї обставини, але досі відповіді не отримало. Після того, як були проведені експертизи вченими та зроблені відповідні висновки про сорти каштанів на Хрещатику, в Італію виїхав представник «Професійного садівника».

«Сьогодні в мого представника була зустріч із власником розсадника, він вручив усі офіційні документи. Обіцяють до вечора дати відповідь», – зазначив Кравець.

Він поінформував, що це один із трьох найбільших в Італії поставщиків посадкового матеріалу, який займає площу 260 га.

За його словами, ще 115 дерев для висадки на Хрещатику були закуплені спонсорами у цьому ж розсаднику в Італії. Зараз вони спільно з товариством з’ясовують, які сорти каштанів все ж отримав Київ.

У свою чергу Олександр Цимбалюк, який вів проект із заміни зелених насаджень на Хрещатику й очолював управління зеленбуду в Шевченківському районі, зазначив, що згідно з умовами тендеру, виконавець робіт, тобто в даному випадку «Професійний садівник», гарантує надійність та якість виконаних робіт протягом трьох років з моменту підписання акту прийому робіт.

Він наголосив, що виявлені недоліки, згідно з підписаною угодою із зазначеним товариством, воно зобов’язане усунути за власний рахунок впродовж терміну гарантії.

«Підрядник несе відповідальність за якість своїх і придбаних ним матеріалів, а також за якість і відповідність виконаних робіт, у тому числі усіма підрядними організаціями. В таких умовах хіба могли виникнути якісь підозри і необхідність проводити додаткові експертизи дерев?», – зауважив Цимбалюк.

Він повідомив, що від загальної суми договору з підрядником (товариством «Професійний садівник») в розмірі 2 млн 962 тис. грн виконавець отримав половину суми – 1,5 млн грн на закупівлю матеріалів.

Також Цимбалюк повідомив, що подав заяву на звільнення за власним бажанням.

«Я вчора на ім’я Гереги подав заяву за власним бажанням, на звільнення за власним бажанням. Це моє особисте рішення. Не знаю, чи заява вже підписана», – повідомив Цимбалюк журналістам, відповідаючи на запитання, чи відсторонений він від виконання обов’язків. На уточнююче запитання, чому він написав цю заяву, Цимбалюк лише повторив, що це його особисте рішення.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня генеральний директор «Київзеленбуду» Михайло Царенко заявив, що до 1 травня «Київзеленбуд» планує посадити 106 каштанів Бріотті на Хрещатику.

Він зазначив, що компанія UDP подарувала столиці загалом 115 саджанців сорту м’ясочервоних Бріотті, тобто, є запас саджанців у випадку, якщо окремі з дерев не приживуться.

Заступник генерального директора компанії UDP Роман Романюк повідомив, що одне дерево коштувало компанії разом із доставкою близько 6 тис. грн. Таким чином, загалом на дерева було витрачено близько 690 тис. грн.

Однак у травні екологи заявили, що на Хрещатику замість заявлених каштанів Бріотті, стійких до мінуючої молі, висадили звичайні кінські каштани білого кольору.

21 травня радник голови КМДА Олександр Мазурчак повідомив, що відповідно до результатів експертизи науково-дослідної лабораторії Ботанічного саду імені академіка Олександра Фоміна, із 289 висаджених каштанів лише два виявились сорту «Бріотті».

Він додав, що каштани Бріотті коштують на третину дорожче, ніж звичайні білі каштани: один саджанець Бріотті – 430 євро, один саджанець білого каштану – 300 євро.

Прокуратура Києва встановила факти розтрати та привласнення бюджетних коштів на суму майже 1 млн грн. Наприкінці 2012 року КП з утримання зелених насаджень Шевченківського району уклало з ТОВ «Професійний садівник» договір на постачання саджанців каштанів Бріотті. За документами, з 289 саджанців, які планувалося висадити на головній вулиці столиці, 200 дерев були закуплені за державні кошти на загальну суму майже 1 млн грн. Не перевіривши відповідність закуплених дерев сорту, зазначеному у договорах, посадовці КП перерахували на розрахункові рахунки приватного підприємства зазначену суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

27 травня голова КМДА Олександр Попов доручив звільнити директора комунального управління з утримання зелених насаджень Шевченківського району Цимбалюка, який відповідав за придбання нових каштанів.