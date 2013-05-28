Чоловіка, який двічі обікрав приміщення РДА, посадили на 4 роки

У Києві до 4,5 років засуджено чоловіка, який двічі обікрав приміщення РДА / Фото : РИА Новости

Святошинський районний суд Києва засудив до 4,5 років позбавлення волі чоловіка, котрий двічі обікрав приміщення Києво-Святошинської райдержадміністрації на суму понад 25 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Святошинського району міста, у березні минулого року мешканець Київщини та двоє його знайомих вирішили пограбувати приміщення Управління праці та соціального захисту населення Києво-Святошинської РДА, що знаходиться на вул. Янтарній у Києві.

Один зі спільників відвернув увагу охоронця держустанови, а організатор злочину в цей час заліз через другий поверх до кабінету управління РДА та виніс звідти комп’ютер, цифровий фотоапарат, магнітолу для прослуховування книг людьми з порушеннями функцій зору та майно працівників адміністрації.

Наступного вечора, за відпрацьованою схемою, чоловік вдруге пробрався до будівлі адміністрації та викрав звідти 4 магнітоли, монітор та інше комп’ютерне обладнання.

В ході оперативно-розшукових заходів крадіїв було встановлено та затримано. Втім, перебуваючи на підписці про невиїзд, головний фігурант справи почав переховуватися від слідства, був оголошений в розшук та затриманий у лютому поточного року.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника частину викраденого було вилучено.