У Києві утеплять школи і дитсадки

За словами Попова, утеплення приміщень дозволить економити кошти міськбюджету / Фото: прес-служба КМДА

Термосанація столичних дитсадків та шкіл дозволить підвищити рівень комфорту для київських дітей. Крім того, утеплення тільки одного об`єкта дозволяє місту щорічно економити понад півмільйона гривень бюджетних коштів.

Про це повідомив журналістам у ході презентації пілотного демонстраційного проекту з комплексної термосанаціі школи №233 голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

«Усі батьки хочуть, щоб їх дитина в дитячому садку, в школі завжди була в теплі, щоб харчувалася здоровою, екологічно чистою їжею, пила чисту воду. Ці вимоги ми разом з батьками, педагогами заклали в проект Столичного стандарту освіти. Буквально днями депутати затвердили цей проект. Комплексна термосанація навчальних закладів столиці спрямована саме на досягнення поставлених цілей, на підвищення рівня комфорту в школах, дитячих садах. Щоб кияни завжди були спокійні за комфорт своїх дітей», – сказав Олександр Попов.

За словами глави КМДА, крім цього термосанація навчальних закладів дозволяє економити кошти міського бюджету. Так, утеплення тільки однієї школи дозволить місту щорічно економити 550 тисяч гривень. «У цій школі, наприклад, економія енергоресурсів складає близько 30%. Ми спостерігаємо досить швидку окупність, тому для нас дуже важливо реалізувати подібні проекти в різних установах у великій кількості», – сказав голова КМДА.

За його словами, в столиці вже підготовлено проект по термосанації 80 шкіл. Причому роботи проводитимуться на кошти екологічних інвестицій та Кіотського протоколу.

У школі №233 в рамках робіт з теплосанації, зокрема, утеплили зовнішні стіни, модернізували внутрішні системи опалення будівлі, впровадили дистанційну систему автоматичного збору даних про енергоспоживання, налагодили системи автоматичного регулювання системи опалення та гарячого водопостачання будівлі. Також дерев`яні вікна замінили на металопластикові, утеплили дах і організували та реконструювали системи припливно-витяжної вентиляції в будівлі.