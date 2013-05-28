Вандали пошкодили скульптури на Пейзажній алеї в Києві (фото)

Лисенятку відламали вуха і відірвали скульптуру від постаменту

На травневі свята невідомі пошкодили кілька паркових скульптур, авторство яких належить київському майстру Костянтину Скритуцькому.

Найбільше дісталося від вандалів фігурам на Пейзажній алеї, повідомляє «Сегодня».

«Невідомі відламали керамічну ногу (сантиметрів 40) у зебри, яка прикрашає фонтан на Пейзажній алеї. Так само поглумилися і над скульптурою Маленького принца. Поруч з ним була фігурка його друга Лиса. Їй відламали вуха і відірвали її від постаменту. Звичайно, це нам мало приємно, особливо автору скульптур. Ми не просимо допомоги від міста, відремонтуємо їх за свій рахунок, але тепер нам доведеться демонтувати ці скульптури, щоб забрати на тиждень-другий в майстерню», – розповів голова громадської організації «Київ. Стратегія-2025» Федір Баландін.

Крім того, невідомі поламали дерев`яну фігурку ослика, який прикрашає клумбу у провулку Рильського, 4: йому відламали вухо і повозку, де росли квіти.

Так само регулярно страждає скульптура, присвячена Шопену, – це білий рояль в кущах, який знаходитися на перетині вулиць Богдана Хмельницького та Пирогова. Усередині роялю автори пару днів тому висадили квіти червоного кольору (символізують польський прапор), і за ніч їх звідти вирвали.

Від вандалів не допомагає навіть відеоспостереження. Єдиний спосіб, вважають автори робіт – закривати парки на ніч на замок.

Фото: «Сегодня»