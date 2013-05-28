На станції метро «Олімпійська» залило водою підземний перехід (відео)

Причини підтоплення підземного переходу станції невідомі / Фото: ТСН

Сьогодні, 28 травня, в Києві станцію метро «Олімпійська» почало заливати водою.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на очевидців, які зняли відео повені.

Як пишуть у соціальних мережах кияни, біля виходу на вулицю Червоноармійська зі стелі переходу течуть потоки води.

При цьому, як зауважив один з очевидців, подібні випадки в переході бували й раніше, однак у той час йшов сніг, або ж дощ. Зараз же в Києві достатньо тепла погода і на вулицях немає калюж.

Слід також звернути увагу і на те, що підземний перехід на станцію метро «Олімпійська» реставрували в минулому році в рамках підготовки до проведення Євро-2012, тому незрозуміло, звідки взялися потоки води.

Відео: ТСН