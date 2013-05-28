Експерти вважають, що Київ побудує ефективну систему управління містом

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов вибудовує складну, але ефективну систему управління Києвом, основою якої повинен стати перехресний контроль над управлінським апаратом. Так прокоментував підписання угоди про партнерство між Київською міською держадміністрацією, Громадською радою при КМДА та Цивільним форумом Києва політолог Кость Бондаренко.

«Робота Контактного центру 15-51, посилення інтерактивної комунікації між департаментами КМДА і киянами, а тепер залучення до інформаційного партнерства громадських організацій - ланки одного ланцюга, яку можна назвати вибудовуванням ефективної системи управління. Основою цієї системи повинен стати перехресний контроль над управлінським апаратом, коли роботу чиновників буде контролювати не тільки, а може навіть не стільки керівництво, скільки громадськість в особі самих жителів міста, в особі громадських організацій. Це європейський формат, який довів свою ефективність », - зазначив політолог.

Нагадаємо, що 27 травня між Київською міською державною адміністрацією, Цивільним форумом Києва та Громадською радою при КМДА підписано договір про партнерство. Від міської влади угоду підписав голова КМДА Олександр Попов, Громадянський форум Києва представляв його керівник Леонід Кравчук, а від Громадської ради підпис поставила Марія Бурмака. «Ми зацікавлені, щоб саме громадськість стала активним партнером міської влади для встановлення дієвої комунікації та ефективної взаємодії з суспільством. Сьогодні ми перебуваємо в пошуку оптимальної системи організації роботи міської влади, яка повинна стати більш ефективною і відкритою для громадян. Одним з основних принципів, які лежать в основі державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, є взаємна відповідальність влади і громадян за вирішення широкого спектру завдань суспільного і державного розвитку », - зазначив Олександр Попов.