Інспекція заборонила роботу п'яти столичних атракціонів

Огородження деяких атракціонів не відповідали вимогам

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки заборонила експлуатацію 6 атракціонів підвищеної небезпеки у Києві та області.

Як повідомляє прес-служба Держгірпромнагляду, 5 з цих атракціонів знаходяться на території Києва: ТРЦ «Тропікал парк» – «Жаба», «Сафарі»; парк «Позняки» – атракціон «Ламбада»; парк «Молодіжний» – «Ламбада»; парк «Деснянський» – «Fantastic jump-4», а також у Бучі Київської області – «Мала ланцюгова карусель».

Рішення прийнято за результатами проведених з 20 до 24 травня перевірок готовності атракціонів до безпечної експлуатації у весняно-літній період.

Під час перевірок виявлено 58 порушень нормативно-правових актів з охорони праці. Характерними є такі: у паспортах атракціонів не зазначені особи, відповідальні за безпечну експлуатацію та утримання у справному стані атракціонів; на робочому місці оператора атракціону відсутня інструкція з охорони праці; робочі місця операторів не обладнані кабінами, парасолями, навісами для захисту від сонця та опадів; не укомплектований протипожежний щит первинними засобами пожежогасіння; у кабіні операторів не облаштоване місце для вогнегасника, зберігання експлуатаційної документації та засобів першої медичної допомоги; огородження деяких атракціонів не відповідають вимогам; не розроблено план евакуації відвідувачів та персоналу.

За порушення нормативно-правових актів з охорони праці притягнуто до адміністративної відповідальності 8 осіб. Перевірки атракціонів тривають.

На території столиці та Київської області експлуатується 120 атракціонів (82 – у столиці та 38 – в області). Перевірено 56 атракціонів, з них 35 – підвищеної небезпеки.