У Києві держвиконавець за хабар отримав 4 роки в'язниці

Держвиконавець вимагав хабар за скасування збору / Фото: zp.comments.ua

Подільський районний суд Києва виніс вирок співробітнику відділу Державної виконавчої служби ГУ юстиції у Київській області, який вимагав та отримав 350 тис. грн хабара.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, у 2011 році співробітники столичного Управління СБУ затримали державного виконавця під час одержання хабара за скасування постанови про стягнення з громадянина виконавчого збору, за зняття арешту з майна та заборони виїзду за кордон.

Рішенням суду держслужбовця визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, і призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна.