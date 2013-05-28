У Києві стартує будівництво «Повітряного експреса» в Бориспіль (фото)

«Повітряний експрес» будуть одночасно проектувати і будувати / Фото: прес-служба «Київдіпротранс»

У червні розпочнеться будівництво «Повітряного експреса» – лінії електрички, яка з`єднає залізничний вокзал і «Бориспіль».

Курирує проект глава Держагентства з інвестицій та нацпроектів Владислав Каськів. І хоча він уже кілька разів «починав» будувати «Експрес», на цей раз все серйозно – китайці виділяють гроші, повідомляють Весті.ua.

Це підтвердили і в «Борисполі», і губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк. «Зараз вже готується майданчик, а днів через десять почнеться повномасштабне будівництво. Зараз відкриваються рахунки для перерахування грошей, а китайці вже відкрили свій офіс. Є невелика проблема – на одній ділянці колії пройдуть у 300 м від газопроводу. Це дуже близько, тому ділянку будуть перепроектовувати», – сказав губернатор.

Сам Каськів заявив виданню, що всі процедури відкриття фінансування проекту Ексімбанком Китаю завершилися, гроші виділять – і «ми почнемо повномасштабне будівництво».

Щоб швидше закінчити проект (на нього відводяться 18 місяців), будувати і проектувати «Повітряний експрес» будуть одночасно: частину спроектують, передадуть на держекспертизу і запустять у роботу, а тим часом будуть проектувати наступну ділянку дороги. Що стосується поїздів, то зараз вибирають між чотирма варіантами. Але остаточне рішення будуть погоджувати із залізницею, щоб не вийшло, як з «Хюндаєм», адже обслуговувати і ремонтувати ці поїзди доведеться залізничникам. Також для обслуговування нових поїздів «Експресу» побудують депо.

Правда, ціни на «Експрес» немаленькі – 80 грн в один кінець (стільки ж коштують «Аероекспреси» в Москві). Для порівняння: поїздка на автобусі Skybus (колишній «Політ») між Центральним залізничним вокзалом Києва та аеропортом «Бориспіль» в один бік коштує 40 грн. Хоча експрес дешевше, ніж таксі для однієї людини – 150 грн у Бориспіль і 220 з Борисполя. Але якщо їхати втрьох, то на таксі вигідніше. У Держагентстві говорять, що здешевити проїзд в електричці навряд чи вийде – в інших країнах ціна також в районі $10.

Електричка довезе до терміналу D, звідки тепер відправляється більшість рейсів. Якщо ж потрібно буде в термінал F (чартери), то можна під`їхати на шаттлах, які раз на 10-20 хвилин курсують між терміналами. Проїзд у них безкоштовний.

Фото: Вести.ua