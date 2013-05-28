«Київенерго» розпочала підготовку до наступного опалювального сезону

У міжопалювальний період буде здійснено ремонт енергоблоків, котелень тощо

Після закінчення опалювального сезону 2012/2013 рр. Публічне акціонерне товариство «Київенерго» розпочало готуватися до осінньо-зимового періоду 2013/2014 рр.

Як повідомляє прес-служба енергокомпанії, у міжопалювальний період «Київенерго» планує здійснити капітальні та поточні ремонти енергоблоків ТЕЦ, котелень, котлів та іншого обладнання. Планується, зокрема, відремонтувати 6 енергоблоків, 647 водогрійних та парових котлів. На ТЕЦ-5, зокрема, буде здійснено капітальний ремонт енергоблоку №3, а на ТЕЦ-6 – енергоблоку №1.

Фахівці «Київенерго» також мають намір реконструювати електричні підстанції різного класу напруги, зокрема, підстанції «Оленівська», «Дніпровська», «Вулкан», «Печерська» та інші. В рамках підготовки до опалювального сезону планується також реконструювати близько 33 км теплових мереж, а також 30 км кабельних мереж 10/110 кВ та 10 км повітряних ліній 0,4 кВ.

Один із етапів підготовки до осінньо-зимового періоду – гідравлічні випробування теплових мереж. Вони триватимуть з квітня по вересень. Завдяки проведенню випробувань станом на 27 травня вдалося виявити 145 пошкоджень тепломереж.

«Опалювальний сезон 2012/2013 р. пройшов відносно стабільно, і це результат відповідальної роботи столичних енергетиків, належної та своєчасної підготовки до зими. Торік «Київенерго» інвестувала у підготовку столичного енергокомплексу до зими понад 300 млн гривень, і не менший обсяг ми плануємо вкласти й у підготовку до осінньо-зимового періоду 2013/2014 років», – зазначив технічний директор ПАТ «Київенерго» Олександр Зайцев.

Нагадаємо, опалювальний сезон 2012/2013 року у столиці розпочався 8 жовтня, а закінчився 16 квітня. В рамках підготовки до наступного осінньо-зимового періоду «Київенерго» з 22 квітня розпочала гідравлічні випробування тепломереж. У квітні також розпочато капітальний ремонт енергоблока №3 ТЕЦ-5. У розвиток енергокомплексу столиці у 2013 році «Київенерго» планує спрямувати не менше коштів, ніж торік – близько 800 млн гривень.