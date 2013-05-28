Продавці житла відмовляються від послуг ріелторів

Завдяки відмові від посередників ціни на нерухомість знизилися / Фото: jilmassiv.net

Українці стали все більше продавати квартири без ріелторів. За даними Держстату, в 2012-му угод купівлі-продажу нерухомості за допомогою послуг посередників скоєно на 17,1% менше, ніж у 2011-му.

«Якщо на початку року у мене було до п`яти угод, то зараз – одна-дві. Та й ціни на послуги знизив – просив 5%, у результаті сторговивався на 3%, а тепер прошу 3% і погоджуюся на 2%», – розповів виданню Вести.ua київський ріелтор Володимир Голуб.

В Інтернеті зараз багато оголошень про продаж квартир без посередників: «У мене подруга продавала свою «трьошку» з ріелтором і замаялася. По-перше, $4,5 тис. з $150 тис. за квартиру їй довелося віддати ріелтору. По-друге, посередник наполягав, щоб перегляди проходили при ньому, а це незручно за часом», – каже Галина Варламова, яка, спираючись на досвід подруги, сама продає свою «двушку» на Дарниці в Києві за $90 тис.

За словами члена Асоціації ріелторів України Дмитра Корчева, на ринку з`явилася ще одна тенденція: «Раніше посередники брали гроші з покупців, а тепер – з продавців. Покупці не хочуть переплачувати і вважають, що так логічніше, але насправді продавець, який знає, що платити ріелтору йому доведеться зі своїх грошей, вже спочатку закладає цю суму в ціну», – вважає Корчев.

Тим часом аналітики сайту Slando, промоніторивши оголошення з лютого по травень, заявили, що «вторинка» в країні подешевшала на 20%. «В основному, це торкнулося Києва, Одеси, Полтави, Харкова та Хмельницького. Це пов`язано з тим, що ціни стали вказуватися без урахування комісійних ріелтору, та й пропозицій стало більше. Раніше в середньому «однушка» в Києві коштувала $69 тис., то тепер – $58 тис.», – повідомив PR-менеджер Slando Сергій Колосков.

Самі учасники процесу купівлі-продажу впевнені, що дешевшають в основному хрущовки, які до кінця року втратять у ціні ще на 5%.