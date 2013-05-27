У Києві працівникам держпідприємства заборгували 3,5 млн грн зарплати

Керівник не виплачував гроші, які були на рахунках / Фото: «Газета киевская»

У Києві працівникам одного з державних підприємств оборонно-промислового комплексу заборгували за шість місяців 3,5 млн грн зарплати.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.

Як йдеться в повідомленні, Дарницькою прокуратурою з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері встановлено, що керівник одного з держпідприємств ОПК при наявності заборгованості з виплати зарплати працівникам підприємства у сумі понад 3,5 млн грн за період з червня по грудень 2012 року не направляв кошти, які були на рахунках підприємства, на її погашення, а здійснював інші не першочергові платежі.

Відомості щодо зазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.