Київ за кількістю іноземних туристів посів 64 місце у світі

За прогнозами, Київ у 2013 році відвідають 1,660 млн іноземних туристів / Фото: gooddays.ru

Київ посів 64-ту позицію в світі та 21-е місце – серед європейських міст за результатами щорічного дослідження «Глобальний індекс міст» компанії MasterCard.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії MasterCard.

За оцінками дослідників компанії, в 2013 році столицю України відвідають 1 660 562 іноземних мандрівників, при цьому в середньому за один візит у 2013 році туристи в столиці витрачають близько 1,686 тис. дол.

Також повідомляється, що найпопулярнішим містом у світі цього року визнано Бангкок, а крім нього до першої п`ятірки міст із найбільшою кількістю іноземних відвідувачів у 2013 році увійшли Лондон, Париж, Сінгапур і Нью-Йорк.

«Зі зростанням Азіатсько-Тихоокеанського регіону показники поточного року відображають перерозподіл, який відбувається на планеті значною мірою через зростання ринків, що розвиваються. Цей перехід посилюють електронні платежі, які дозволяють більшій кількості людей з більшої кількості місць, ніж будь-коли раніше, брати участь у глобальній економіці», – цитує прес-служба компанії президента з міжнародних ринків MasterCard Worldwide Енн Кернс.

Довідка УНІАН. Глобальний індекс міст MasterCard оцінює міста за кількістю іноземних відвідувачів і обсягами їхніх витрат під час перебування в цих містах і дає прогнозовані показники на рік. Рейтинг і супровідні звіти не грунтуються на обсягах даних або транзакціях MasterCard.