У центрі Києва дерево впало на Mercedes (фото)

Дерево впало через сильні шквали / Фото: прес-служба ГУ ДСНС України у Києві

Внаслідок негоди по вул. Алли Тарасової, 4, що у Шевченківському районі Києва, на припаркований на узбіччі автомобіль Mercedes-Benz впало дерево.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України у Києві, така ситуація трапилася через сильні шквали. Рятувальники надавали допомогу власникові автомобіля з використанням електропили.

Держслужба з надзвичайних ситуацій просить власників автотранспортних засобів бути передбачливими. Під час непогоди не варто лишати транспортні засоби у місцях, де їм може бути завдана шкода – під деревами, лініями електропередач, хиткими навісами, напівзруйнованими будівлями тощо.