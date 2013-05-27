Дахи київських будинків пропонують підігрівати

Підігрів дахів покликаний вирішити проблему утворення бурульок

Київська міська державна адміністрація розглядає можливість встановлення систем підігріву покрівель у деяких будинках Голосіївського, Печерського та Шевченківського районів з метою вирішити проблему утворення бурульок на старих будинках із пологими дахами.

Як передає кореспондент УНІАН, ідея була озвучена заступником директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Володимиром Баженовим сьогодні під час засідання колегії КМДА, на якому обговорювалось питання підготовки столиці до наступного опалювального сезону.

За словами Баженова, цієї зими в дні, коли були значні перепади температур, потрібно було одночасно боротися з бурульками на 5320 покрівлях, а людей, які в складі житлових структур можуть бути залучені до знаття бурульок – 3300. «З урахуванням того, що в ланцюгу повинно бути не менше трьох осіб, то ми можемо накрити в місті одночасно лише 1100 дахів», – наголосив він.

«Тому Департамент вносить пропозицію: через не можу, через наші фінансові обмежені ресурси, в трьох районах – Голосіївському, Печерському та Шевченківському визначити по 2-3 будинки і встановити систему електричного підігріву, яка буде попереджувати всі ці моменти, досить іноді трагічні», – підкреслив Баженов.

Вартість такої системи, за даними Баженова, становить 35 тис. грн на 100 кв. м обігріву.

За словами голови КМДА Олександра Попова, питання треба детально вивчити.

Крім того, у Департаменті житлово-комунальної інфраструктури наголосили на необхідності провести хімічну промивку внутрішньобудинкових систем опалення, що забезпечує і відновлює пропускну здатність трубопроводів, а це, у свою чергу, підвищує тепловіддачу.

Як йшлося на засіданні, наразі в Київській міській державній адміністрації готується проект розпорядження, яким передбачається затвердження складу оперативного міського штабу з підготовки та координації роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 року та заходів з підготовки об’єктів міського господарства.

Так, під час підготовчих робіт планується здійснити ремонт покрівель, фасадів та внутрішньобудинкових інженерних мереж, відновлення теплоізоляції трубопроводів гарячого водопостачання, опалення, герметизацію інженерних вводів у будинки тощо.