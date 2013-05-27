У Києві 50 озер і ставків непридатні для купання (список)

Основна причина непридатності водойм – невідповідність санітарним нормам

У комунальному підприємстві «Плесо» визначили 50 водних об’єктів, у яких не рекомендовано купатися.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, в переліку непридатних для купання:

- у Голосіївському районі: ставки Дідорівські, ставки Голосіївські у парку ім. Рильського, ставки Мишоловські, ставки житлового масиву Теремки-2;

- у Дарницькому районі: озеро Нижній Тельбін, озеро Вирлиця, затока Комуніст, затока Берковщина, водойми на просп. Бажана (3 водойми), озеро Пономарівське, озеро Небріж, озеро Тягле, озеро Мартишев, озеро Підбірне, озеро Гарячка, озеро Заплавне, озера в парку Партизанської Слави;

- у Деснянському районі: озеро Алмазне, відкритий канал-водовідвід уздовж вул. Закревського (6 водойм);

- у Дніпровському районі: озеро Бобровня, озеро Гнилуша, озеро Кругле, озеро Берізка (Гідропарк), Русанівський канал, Північно-Дарницький меліоративний канал (парк Перемоги);

- в Оболонському районі: система штучних озер Опечень (6 озер), затока Верблюд, озеро Центральне;

- у Святошинському районі: озеро Віра на вул. Зодчих, ставок №15 на р. Нивка на вул. Ушакова, водойма на вул. Булгакова, ставок у смт Коцюбинське, ставок на вул. Прилужній, ставок на р. Нивка на вул. Трублаїні;

- у Солом’янському районі: ставки на р. Нивка селища Жуляни (3 водойми), ставки Совські (3 водойми), ставки в балці Проня (3 водойми), ставок у парку Відрадний;

- у Печерському районі: озеро Видубицьке, озеро Либідське;

- у Подільському районі: озеро Куренівське, озеро Сирецьке, озеро Дубки, озеро Голубе, озеро Петровське, ставки на Хуторі Шевченка;

- у Шевченківському районі: ставки в парку Нивки (6 водойм).

Крім того, водойми у зонах відпочинку «Сонячна» на озері Сонячне, що на вул. Ревуцького, «Веселка» на Русанівській протоці на вул. Микільсько-Слобідська, «Совська балка» на Совських ставках на вул. Кадетський гай та «Синєозерна» на озері Синє на проспекті Правди також увійшли до списку не рекомендованих для купання.

Основною причиною непридатності цих водойм для відпочивальників є невідповідність санітарним нормам, недостатній водообмін та відкритий зливостік, повідомили в КМДА.

У КП «Плесо» звертаються до киян та гостей міста з проханням не купатися у водоймах, які для цього непередбачені.