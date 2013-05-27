Через підміну каштанів у Києві звільнять голову районного зеленбуду

Попов поклав провину за підміну каштанів на директора Шевченківського зеленбуду

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов доручив звільнити директора Комунального управління з утримання зелених насаджень Шевченківського району Олександра Цимбалюка, який відповідав за придбання нових каштанів, що висадили на Хрещатику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Попов сказав сьогодні на засіданні Колегії КМДА.

«Зараз я даю доручення негайно відсторонити від посади керівника зеленбуду. Поки йде розслідування. Пузанов, я прошу вас юридично розібратися, хто підписував відповідний контракт з ним. І сьогодні цю людину, Цимбалюка, від займаної посади ми відсторонимо», – сказав Попов.

«Закінчиться цей скандал, якщо українська сторона винна – відповідатиме по повній програмі. Особисто прослідкую. Прокуратура порушила кримінальну справу, йде розслідування, все на чисту воду буде виведено. Якщо це італійська сторона винна, виходячи з документів… Але не буду давати оцінку попередньо, це можлива версія, все одно ж, звертаю увагу, на відповідальність «Київзеленбуду», який взявся робити цю справу. Бо контролю ж ніякого не було. У вас в районі перший день працюють з таким посадковим матеріалом?!», – наголосив голова КМДА.

За словами Попова, найближчим часом очікується результат розслідування скандалу з каштанами.

«Зараз цим італійська сторона також занепокоєна... Прокуратура... Ми це з`ясуємо», – наголосив він.

Водночас Попов зазначив, що не випадково порушив цю тему і хоче попередити чиновників про відповідальність за корупцію та інші правомірні дії.

«Чому я на загал це говорю? У нас постійно, на жаль, як мінімум раз на місяць є якісь корупційні скандали. Ми вже скільки людей до відповідальності притягнули кримінальної, і все одно уроку немає. Якщо непрямий злочин, так халатність, безвідповідальність. Присутні тут керівники, і з себе не знімаю відповідальність, я вас всіх попереджаю у самий жорсткий спосіб. Прокуратура, міліція, правоохоронні органи – всі будуть працювати, щоб ми не мали таких проблем, за які нам потім соромно. Робіть висновки всі!», – підкреслив Попов.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня 2013 року генеральний директор «Київзеленбуду» Михайло Царенко повідомив, що до 1 травня «Київзеленбуд» планує посадити 106 каштанів Бріотті на Хрещатику.

Він зазначив, що компанія UDP подарувала столиці загалом 115 саджанців сорту м’ясочервоних Бріотті, тобто, є запас саджанців у випадку, якщо окремі з дерев не приживуться.

Заступник генерального директора компанії UDP Роман Романюк повідомив, що одне дерево коштувало компанії разом із доставкою близько 6 тис. грн. Таким чином, загалом на дерева було витрачено близько 690 тис. грн.

Однак у травні екологи заявили, що на Хрещатику замість заявлених каштанів Бріотті, стійких до мінуючої молі, висадили звичайні кінські каштани білого кольору.

21 травня радник голови КМДА Олександр Мазурчак повідомив, що відповідно до результатів експертизи науково-дослідної лабораторії Ботанічного саду імені академіка Олександра Фоміна, із 289-ти висаджених цією весни у Києві каштанів лише два виявились сорту «Бріотті».

Радник Попова наголосив, що через даний інцидент планується звільнити керівника Шевченківського управління «Київзеленбуду».

«Або він причетний до цієї підміни, або ж не забезпечив контроль за поставкою рослин», – сказав він.

Він додав, що каштани сорту «Бріотті» коштують на третину дорожче, ніж звичайні білі каштани: один саджанець «Бріотті» – 430 євро, один саджанець білого каштану – 300 євро.

24 травня у прес-службі прокуратури Києва повідомили, що за результатами перевірки, проведеної за дорученням відомства щодо закупівлі каштанів, висаджених на Хрещатику, встановлено факти розтрати та привласнення бюджетних коштів на суму майже 1 млн грн.

Як повідомила начальник відділу прокуратури міста Києва Леся Багінська, перевіркою встановлено, що наприкінці 2012 року КП з утримання зелених насаджень Шевченківського району уклало з ТОВ «Професійний садівник» договір на постачання саджанців дерев каштана кінського м’ясочервоного Бріотті. За документами, з 289 саджанців, які планувалося висадити на головній вулиці столиці, 200 дерев були закуплені за державні кошти на загальну суму майже 1 млн грн.

У подальшому, не перевіривши відповідність закуплених дерев сорту, зазначеному у договорах, посадовці КП перерахували на розрахункові рахунки приватного підприємства зазначену суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення столичною прокуратурою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».