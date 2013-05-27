У Києві за рік стало на 325 мільйонерів більше

Мільйонери мають сплатити до бюджету понад 198 млн грн

Головне управління Міністерства доходів і зборів України в Києві підбило попередні підсумки кампанії з декларування громадянами своїх доходів, одержаних у 2012 році, згідно з якими загальна кількість декларацій становила 27 тисяч, а загальний показник задекларованих доходів – 10,292 млрд грн, що на 0,5 млрд більше за показник декларативної кампанії 2012 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з попередніми даними, сума обов`язкових податкових платежів до бюджету становитиме не менш як 290 млн грн.

В управлінні Міндоходів також повідомили, що кількість мільйонерів у столиці порівняно з 2012 роком зросла на 325 осіб – до 1362 осіб, які задекларували 5,9 млрд грн. Торік цей показник становив 5,1 млрд грн. «Вони повинні сплатити до бюджету більш як 198 млн грн», – пояснили в управлінні Міндоходів Києва і додали, що кількість мільйонерів може зрости після перевірок поданих декларацій.

На думку співробітників управління, важливим чинником ефективності декларативної кампанії стала роз`яснювальна робота, виконана фахівцями міністерства.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня по 1 травня в Україні проходила кампанія з декларування громадянами доходів, одержаних у 2012 році. При цьому Міністерство доходів і зборів України має намір завершити підготовку законопроекту про загальне обов`язкове декларування доходів вже через три місяці.