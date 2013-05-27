Столична міліція затримала за вбивство депутата міськради

26-річний депутат молотком завдав жінці смертельних травм / Фото: uralinform.ru

Столичні правоохоронці за підозрою у вбивстві жінки заарештували депутата Ніжинської міської ради.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві, 18 травня 2013 року до чергової частини Оболонського райуправління міліції за номером «102» надійшло повідомлення, що в одній з квартир на проспекті Героїв Сталінграда виявлено труп невідомої жінки з ознаками насильницької смерті.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група районного управління в повному складі, яка почала розслідування.

Цього ж дня слідчим відділом Оболонського райуправління відомості про кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

23 травня після проведення ряду оперативно-розшукових заходів столичні правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 26-річний житель міста Ніжин Чернігівської області.

Було встановлено, що зловмисник був знайомий з потерпілою. Упродовж року в Києві він регулярно користувався її послугами сексуального характеру. Під час останньої зустрічі між ними виникла сварка, яка швидко переросла в бійку. В розпалі інциденту молодий чоловік молотком завдав 51-річній жінці тілесні ушкодження, від яких остання померла.

За висновками судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок перелому кісток черепа.

Підозрюваний, якого київські працівники міліції затримали в Ніжині за місцем його проживання, зізнався в скоєному злочині. Його затримано у порядку ст. 208 КПК України. Призначено ряд експертиз, триває досудове розслідування.