Нова естакада на Поштовій площі: плюси і мінуси (фото)

Урочисте відкриття естакади відбулося в суботу, 25 травня

У вихідні в Києві відкрили естакаду на Поштовій площі. До кінця червня обіцяють підземний тунель у бік Конча-Заспи, а наприкінці року площу здадуть повністю.

Естакада – перший етап масштабної реконструкції Поштової площі. Водії радіють: проїхати Поштову площу, спустившись по Володимирському спуску, стало набагато простіше, повідомляють Вести.ua.

«За моїми відчуттями, виїхати на Набережно-Хрещатицьку можна в п`ять разів швидше, ніж до реконструкції», – розповів таксист Сергій Іщенко. Однак водіїв здивувала «зебра», розташована прямо на в`їзді на естакаду. Пішоходів тут багато навіть у вихідні дні. Водії змушені пригальмовувати, і тут же утворюються тягучки.

Але експерт з перевезень Богдан Аганін проблем не прогнозує. «Відкриття естакади збіглося із закінченням навчального року та початком відпусток. Транспорт іде туди порціями, так як світлофори на Європейській регулюють потік. Затор якщо і буде виникати, то ненадовго», – стверджує він.

Проблема, на думку експерта, може виникнути з іншим. «Тут дуже несподіваний поворот, тому багато хто, щоб не проїхати, будуть різко гальмувати. А на мокрій бруківці на Володимирському узвозі автомобіль може занести», – говорить Аганін.

Київська влада запевняє, що це тимчасово. «До Дня незалежності там буде відкритий підземний пішохідний перехід», – сказав перший заступник Київської міської державної адміністрації Анатолій Голубченко.

У естакади є і ще один недолік, на який вказують водії. Наприкінці з`їзду бажано скинути швидкість, щоб авто «не клюнуло носом» – тут йде досить різкий спуск. Крім того, на дорозі є латки. Як виявилося, це чорновий шар асфальту. До Дня Незалежності влада обіцяє капітальне покриття, яке прослужить 30 років.

«На дорогу ми даємо більше 30 років гарантії. Таке ж покриття на Гаванському мосту – стоїть з 2006 року без ямок і тріщин. Прем`єр Микола Азаров пообіцяв стабільне фінансування реконструкції Поштової», – зазначив заступник директора «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд» Микола Васильцов.

На естакаду можна зайти і пішоходам – з мосту відкриється вид на розриту Поштову площу, причал біля Річкового вокзалу і Дніпро. Правда, доріжка дуже вузька – тільки для однієї людини, доводиться постійно поступатися дорогою тому, хто йде назустріч.

Також на естакаді знизу і вгорі встановлено ліхтарі з кольоровими скельцями, які красиво світяться вечорами.