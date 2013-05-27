Концерт на Майдані на честь Дня Києва відвідали 100 тисяч осіб

Киян зі святом привітали зі сцени зірки українського шоу-бізнесу / Фото: прес-служба КМДА

Близько 100 тис. киян та гостей міста відвідали вчора у День Києва головний гала-концерт з нагоди свята на Майдані Незалежності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, з днем народження місто привітали зі сцени зірки українського шоу-бізнесу, зокрема, Катерина Бужинська, гурт «Реал О», Альоша, гурт «Время и Стекло», «ТіК», Наталія Могилевська, Злата Огнєвіч та інші.

Крім того, між виступами зірок глядачі стали свідками фіналу конкурсу «Футбольна Королева» від НСК «Олімпійський», дізналися «Що відбулося у День Києва 25-26 травня?» та познайомилися зі збірною України з художньої гімнастики, яка братиме участь у 32-му Чемпіонаті світу.

Родзинкою свята став неперевершений феєрверк. Упродовж 6-ти хвилин в небі над Майданом Незалежності вибухнули більше 700 великокаліберних залпів та майже 100 тисяч малокаліберних.

Голова КМДА Олександр Попов висловив переконання, що святкування Дня Києва вдалося, адже усі заходи, а їх було у місті більше 200, пройшли велелюдно та успішно.

«Я дякую усім киянам, хто долучився до наших акцій та ініціатив. Сподіваюся, що ви отримали хороші враження та приємні спогади про День народження рідного міста. Особлива подяка усім співробітникам комунальних служб, а це близько 6 тисяч працівників, які у святкові дні підтримували лад у нашому місті, правоохоронцям, що забезпечили спокій та порядок, працівникам культури, які вражали нас незабутніми концертами та шоу-програмами», – наголосив Попов.