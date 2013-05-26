Міліція затримала активістів, які злізли з крана біля Гостинного двору
17:59, 26 травня 2013Київ
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Активісти спустились самі
У Києві міліція затримала трьох активістів, які з метою недопущення реконструкції Гостинного двору на Подолі сьогодні вдень залізли на баштовий кран.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, серед затриманих – журналістка Тетяна Чорновіл, правозахисник Ігор Луценко та активістка Марія Лебедєва.
У главку зазначили, що «ці троє після кілька годинного перебування самі спустилися з крану, оскільки викликані раніше рятувальники не намагалися вживати заходів для примусового зняття людей з будівельної вежі, побоюючись за їхнє здоров’я та життя».
«Наразі всі троє затриманих доставлені до Подільського райуправління міліції, де на них складено адмінпротокол за ст.173 ККУ (дрібне хуліганство).
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