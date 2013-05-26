



Президент України Віктор Янукович привітав киян з Днем міста.

«Тисячолітня історія Києва, сповнена особливих, виняткових подій, що вплинули на самобутність і традиції киян, сприяли формуванню національної гідності та високоінтелектуальної спільноти.

Сьогодні мегаполіс стрімко будується, створює привабливі умови для залучення інвестицій, впроваджує новітні форми організації системи охорони здоров`я та втілює передові стандарти життя», - йдеться у привітанні Президента, оприлюдненому на його офіційному сайті.

Янукович зазначив, що усі здобутки та досягнення міста стали можливими завдяки талановитості та працелюбності киян, які своїм «завзяттям і теплом сердець примножують славу нашої столиці».

Президент побажав кожному жителю Києва щасливої долі, міцного здоров`я, благополуччя і Божого благословення в ім`я процвітання міста та рідної України.