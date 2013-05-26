У Києві відбувся рекордний «Пробіг під каштанами»: 13 тисяч 111 осіб
50 бігли у футболках «Юлі – волю!»
Томенко і 50 активістів вимагали Юлі волю, а Києву - нову владу
Цього року традиційний міжнародний легкоатлетичний «Пробіг під каштанами» зібрав рекордну кількість учасників – 13 тисяч 111 осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, така кількість була зареєстрована на момент старту пробігу 26 травня о 10.00, проте реєстрація продовжується і загальну кількість учасників організатори підрахують після завершення акції.
Взяти участь у благодійній акції прийшли не лише кияни, а й гості з інших країн.
Крім того, участь у спортивно-благодійному забігу взяли навіть малюки – для дітей від 6 до 18 місяців відбувся «Пробіг в ходунках» спеціальною трасою довжиною 10 метрів.
Учасники віком до 10 років бігли за маршрутом Майдан Незалежності – вул. Хрещатик (до вул. Прорізна).
Дорослі з категорій «Спортсмени» та «Учасники-благодійники» стартували о 10.00. Їхній пробіг довжиною 5 кілометрів відбувається за маршрутом: Майдан Незалежності – вул. Хрещатик – Бессарабська площа – вул. Велика Васильківська (Червоноармійська) – площа Льва Толстого – вул. Велика Васильківська (Червоноармійська) поворот за вул. Димитрова та у зворотному напрямку. Фініш: Майдан Незалежності.
Захід відбувається у рамках міської спартакіади «Здоровий киянин».
50 активістів «Батьківщини» у футболках з гаслами «Юлі – волю!» і «Києву – нову владу» також взяли участь у «Пробігу під каштанами».
У цьогорічному традиційному легкоатлетичному «Пробігу під каштанами» взяли участь близько 50 активістів Київської організації ВО «Батьківщина» на чолі з одним із лідерів партії Миколою Томенком.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Томенка, активісти партії пробігли 5 кілометрів у футболках з гаслами «Юлі – волю!» та «Києву – нову владу».
«Власне, це і було першим завданням, яке ми ставили перед собою. Не менш важливим для нас також було звернути увагу і киян, і гостей міста під час святкування Дня Києва на те, що Юлія Тимошенко знаходиться у в`язниці. А також на те, що, незважаючи на святкування та апелювання до європейських стандартів, в Україні досі діє вибіркове правосуддя і здійснюється несправедливість по відношенню до лідера опозиції», - зазначив Томенко.
Він звернув увагу на ще одну проблему, яку «Батьківщина» підняла на святкуванні Дня Києва, – це необхідність повернення місцевого самоврядування у Київ та права киян обирати міську раду і міського голову.