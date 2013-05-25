У Музеї історії Києва відкрито виставку «100-річчя Олімпійського Києва»

У Музеї історії міста Києва відбулося урочисте відкриття тематичної виставки «Сторіччя олімпійського Києва 1913-2013».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, у заході взяли участь міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Равіль Сафіулін, заступник голови КМДА Віктор Корж, президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, а також представники делегацій закордонних національних комітетів та ветерани спорту.

Серед експонатів виставки – матеріали Музею спортивної слави України та Музею історії міста Києва, а саме: медалі з олімпіади та значок учасника, фотографії з турнірів та особисті речі учасників, унікальний фотоальбом киянина-вболівальника. Крім того, у ході відкриття проведено процедуру cпецпогашення штемпелем «перший день» поштового блоку «100 років. Перша російська олімпіада Київ 1913».

Як нагадали в КМДА, І Всеросійська Олімпіада в Києві тривала з 20 до 24 серпня 1913 року. Змагання проходили з 11 видів спорту: легка атлетика, гімнастика, фехтування, боротьба, важка атлетика, стрільба, плавання, вело- та мотоспорт, лаун-теніс, футбол.

Понад 600 учасників представляли 21 місто.

У підсумку змагань найбільше нагород різного ґатунку вибороли спортсмени Санкт-Петербурга, друге місце посіли представники України, зокрема, спортсмени Києва, а третє – спортсмени з Москви.