Азаров та Рибак привітали киян з Днем міста

Прем’єр-міністр Микола Азаров та голова Верховної Ради Володимир Рибак привітали киян з Днем міста.

«Історія нашої столиці, що сягає корінням у глибину століть, є частиною історії України, історії нашого народу і, звісно, киян, невтомною працею, сподіваннями та мріями яких квітнуло і розвивалося місто», - зазначив у своєму вітанні глава уряду, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну.

Азаров вірить, що наступні покоління киян збережуть старожитності та збагатять місто новими досягненнями.

«Нехай творче натхнення завжди супроводжує Вас у збереженні та примноженні славних традицій столиці», - побажав Азаров, звертаючись до киян.

У свою чергу голова ВР відзначив, що «Київ – це передусім його люди. Унікальна архітектура та багата історія – це, безперечно, заслуга його жителів. Протягом багатьох століть кияни своєю працею, талантом, натхненням, силою і мужністю створювали місто, що було і залишатиметься символом нашої державності, політичним, економічним та духовним центром України».

«Саме тут, на берегах Дніпра, в часи Великої Вітчизняної Війни відбулася битва, яку сьогодні називають однією з найбільших у світовій історії. А згодом Київ вразив світ, коли не просто воскрес з руїн у короткі строки, але й відродив свої промислові потужності, соціальну та культурну сфери, що стало яскравим прикладом відданості киян своєму місту», - йдеться у вітанні спікера, розміщеному на сайті ВР.

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Рибак зазначив, що «саме в Києві народжуються та працюють всесвітньовідомі науковці, письменники, спортсмени, інженери, лікарі, вчителі. Маю надію, що ваша спільна праця втілить в життя ще багато добрих справ, які дадуть привід прийдешнім поколінням пишатися столицею нашої держави».

«Нехай почуття гордості за Київ не полишатиме вас, а нові звершення продовжать цікаву і яскраву історію міста», - побажав киянам голова ВР.