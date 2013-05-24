Київ святкує День міста: програма заходів

У програмі святкування заплановано безліч заходів / Фото: relax.com.ua

До Дня міста в суботу відкриє свої двері всім бажаючим архітектурно-історичний музей «Київська фортеця».

Крім концерту духових оркестрів тут також покажуть свої роботи народні майстри, можна буде побачити фотовиставку «Замки України», виставку військово-історичної мініатюри і просто помилуватися незвичайною напівкруглою будівлею Косого капоніра, повідомляє «Сегодня».

Адреса: вул. Госпітальна, 24-А, початок о 12:00.

Не обійдеться цього року без вже традиційної вітрильної регати. Кілька десятків крейсерських яхт в суботу змагатимуться на Дніпрі. За ними найкраще спостерігати з набережної за Поштовою площею, яку зараз реконструюють.

Адреса: вул. Набережно-Хрещатицька, причал №6, старт о 12:00.

Вперше киян і гостей міста потішать безкоштовними екскурсіями по центру. Теми: «Секретний Київ», «Михайлівська гірка» і «Дворики Києва» для дітей. Потрапити на них можна в суботу протягом усього дня, однак групу таких туристів доведеться шукати самому. Крім того, організатори обіцяють провести фотоквест «Відкритий Київ» з подарунками.

Адреса: центр міста (Майдан Незалежності, Хрещатик, монумент «Глобус»).

Любителів класичної музики чекають на Софійській площі. Тут виступлять вітчизняні оперні виконавці, порадують відомими класичними творами наші оркестри. Після концерту буде ще цікавіше: на Святу Софію будуть проектувати 3D-шоу на тему 1025-річчя Хрещення Русі.

Адреса: Софійська площа, початок концерту о 20:00, шоу – о 21:00.

У неділю на Хрещатику розпочнеться VII-й Київський ролер марафон. Участь у ньому зможуть взяти всі бажаючі. У його рамках пройдуть дитячі змагання на дистанціях 500 і 1600 метрів. А дорослі кияни зможуть покататися у категоріях «Ветерани» і «Фітнес» на дистанціях 1600 метрів і в категорії «Рейс» – 21 км.

Адреса: вул. Хрещатик, початок о 13:00.

А ось Андріївський узвіз на два дні (субота і неділя) стане справжнім паризьким Монмартром. Сюди з`їдуться митці з усієї країни на вернісаж, виступатимуть музиканти, театральні трупи, влаштовуватимуть вечори кабаре, і розіб`ють танцювальні майданчики. На спуску виконають як українські, так і французькі твори, щоб дати киянам можливість відчути себе на одній з головних богемних вулиць Парижа.

Адреса: Андріївський узвіз, початок о 15:00.

24, 25, 26 травня на Центральному київському іподромі (з 10:00 до 21:00) стартує кінний турнір, присвячений Дню Києва. П`ятниця і субота будуть присвячені конкуру, в неділю в програмі конкур і біга. Організатори обіцяють нагороджувати власниць кращих жіночих капелюшків сертифікатами на кінні прогулянки і безкоштовно катати на поні дітей. У програмі: рись під сідлом, біга, стрибки, конкур, виїждження, стрибок на потужність. Беруть участь близько 300 титулованих спортсменів. Гостям обіцяють широку розважальну програму від кінного козачого шоу.

Адреса: станція метро «Іподром», пр-т Глушкова, 10.

Вже сьогодні у «Мистецькому Арсеналі» 11:00 відкрився III міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал», який триватиме у столиці до 1 червня. У програмі близько сотні подій за участю 200 видавництв: презентації книг, зустрічі з авторами, автограф-сесії, виставка найкрасивіших дитячих книг із 40 країн світу та багато іншого.

Літературні спецпроекти проведуть Оксана Забужко, Юрій Андрухович, Андрій Курков, Юрій Винничук. Почесним гостем стане автор роману-бестселера «Самотність у Мережі» поляк Януш Леон Вишневський, який представить дві книги (26 травня з 11:00 до 12:00 на дитячому майданчику казку для малят «Марцелінка», а з 17:30 до 19:00 роман «На Фейсбуці із сином»). Загалом на книжкове свято приїде близько 20 іменитих авторів з Австрії, Німеччини, Польщі, Росії, Франції, Чехії, Швейцарії, серед яких Барбара Космовська, Олів`є Монжен, Жан-Клод Маркаде, Тьєррі Есс, Крістоф Зімон, Борис Буден, Ярослав Рудіш, Марина Степнова, Денис Осокін та інші.

Крім цього, 25 травня дворик Арсеналу на одну ніч перетвориться на літературне кафе (квитки 20 грн). Головною частиною посиденьків стане програма «Серце пітьми, поезії і музики», в якій Юрій Андрухович, Каша Сальцова («Крихітка Цахес»), Юрій Іздрик, Катерина Бабкіна, Мар`яна Савка, Богдана Матіяш презентують свої тексти під музику, створену спеціально для цього вечора п`ятьма композиторами і діджеями.

О 10 ранку суботи почнеться парад «Велодень». Зберуться тисячі велосипедистів на Європейській площі, рушать по Хрещатику і Червоноармійській до НСК «Олімпійський». О 12:00 з Європейської площі стартує Міжнародна велогонка Race Horizon Park. Учасники будуть їздити по колу 68 км до площі Льва Толстого. У рамках цієї гонки порадують і чоловіків: позмагаються велосипедистки в купальниках. Учасницею може стати будь-яка охоча.

Адреса: Європейська площа, початок о 10:00 та 12:00.

У неділю, 26 травня, на Оболонській набережній та Майдані пройдуть концерти. Перший відбудеться в стилі рок і закінчиться спецефектами у вигляді салюту і лазерів. У другому візьмуть участь Білик, Могилевська, групи «ТІК», «Тартак» та інші. Закінчаться концерти салютом о 21:50, який, як обіцяють, буде тривати близько 15 хвилин.

Адреса: Оболонська набережна (початок о 19:00), Майдан (початок о 17:30).

Всі бажаючі зможуть поспостерігати за запуском сотень яскравих повітряних зміїв. А в рамках фестивалю здоров`я «Столиця життя» протягом двох днів тут проведуть майстер-класи з йоги, квест, дадуть безкоштовні лекції про здоров`я, їжу та психологію. На екоярмарці можна буде купити все: починаючи від одягу з натуральних тканин, безпечних миючих засобів та іграшок і закінчуючи екологічними авто і альтернативними джерелами енергії.

Адреса: вул. Червонопрапорна, 1, з 11:00 до 17:00.

Вхід: дорослий квиток – 30 грн, школярі, студенти, пенсіонери – 15 грн, діти до 7 років – безкоштовно.

На Співочому полі відкриється виставка історії авто з яскравих літніх квітів і дерну. На машини зеленбудівці витратили 600 тисяч рослин. Тут покажуть і фолкоперу «Коли цвіте папороть». Вона написана в Парижі і там же пройшла її прем`єра в 1985 році. В Україні її заборонила радянська цензура через етнічну складову. Наші глядачі почули оперу в 2011-му. Зараз її виконає знаменитий хор ім. Верьовки за участю балету та оркестру.

Адреса: парк ВВВ, Співоче поле, вул. Лаврська, початок о 19:00.

Вхід: 20 грн – для дорослих, 10 – дітям.

З ранку 26 травня розпочнеться 21-й «Пробіг під каштанами». Любителі й професіонали будуть бігти від Майдану по Хрещатику через Бессарабську площу, вулицю Червоноармійську до метро «Олімпійська» і назад. Ціна участі – 50 грн. Засоби перерахують Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ. Перед стартом «зіркову» розминку для учасників проведуть Олена Шоптенко та Дмитро Дікусар. Також усіх з 8.00 до 14.00 на Майдані запрошують поставити рекорд України: більше 7 тисяч людей мають одночасно пити сік.

Адреса: Майдан Незалежності, початок о 10:00.