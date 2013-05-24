У Києві після реконструкції відкрився Легкоатлетичний манеж

Загальна площа манежу становить понад 8 тисяч кв. м / Фото: «Сегодня»

У Києві урочисто відкрили реконструйований Легкоатлетичний манеж на проспекті Павла Тичини, 18.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистостях взяли участь перший заступник міністра у справах сім`ї, молоді і спорту Сергій Глущенко, голова КМДА Олександр Попов, президент Федерації легкої атлетики, депутат Київради Віктор Грінюк, президент НОК Сергій Бубка, а також численні представники спортивної спільноти столиці та представники столичної влади.

Вітаючи спортсменів та киян, Попов зазначив, що приємно розпочинати святкування Дня народження Києва, якому виповнюється 1531 рік, з таких подарунків як цей легкоатлетичний манеж. Він підкреслив, що це є відродженням справедливості в столиці і для спортсменів, і для Києва загалом, оскільки саме в цьому місті тренувалися відомі вже в усьому світі призери та переможці змагань з легкої атлетики. Він висловив переконання, що передача в експлуатацію цього комплексу дасть можливість тренерам та молодим спортсменам досягти нових високих результатів.

На урочистостях було зачитано привітання прем`єр-міністра України Миколи Азарова, в якому він висловив надію, що на відродженому спортивному об’єктів будуть проводитись змагання міжнародного рівня.

Як повідомив у інтерв’ю журналістам заступник голови КМДА Віктор Корж, загальна площа манежу становить понад 8 тисяч квадратних метрів, кошторис витрат на сьогодні становить близько 16 млн грн. Фінансування здійснювалось з міського бюджету. Корж зазначив, що це не останній варіант, оскільки передбачена друга черга розбудови манежу – це зведення сектора для розминок, а також встановлення трибун. Після завершення цих робіт, за його словами, манеж зможе отримати міжнародний сертифікат для проведення серйозних міжнародних змагань.

У свою чергу, Грінюк повідомив, що федерація розраховує, що легкоатлетичний манеж отримає сертифікацію за класом «Б».

«Ні класу «А», ні «Б» в Україні поки нема. Сертифікат «Б» – це перший сертифікат, який говорить про якість покриття. Бігучість доріжки. Правильність її розмітки і відповідності. І завдяки цьому сертифікату ми отримаємо право проводити тут серйозні змагання», – сказав він.

Грінюк також повідомив, що в червні буде докуплено ще обладнання для манежу, зокрема, вимірювальну систему, стартові колодки, бар’єри, тобто все, що потрібно для занять легкої атлетики. Він нагадав, що реконструкція тривала близько 2 років через те, що були перебої з фінансуванням. Водночас це питання вирішено. Він нагадав, що манеж перебував у занедбаному стані близько 15 років. Спочатку він був в оренді в автосалону, потім сюди «запустили» церкву Сандея Аделаджі, яка проводила тут богослужіння.

«Все це довго тривало, поки спортсмени взагалі не втратили можливості тут тренуватися», – підкреслив Грінюк. За його словами, приблизно 6 років тому Федерація легкої атлетики Києва почала активні переговори з церквою і протягом двох років домоглася того, щоб церква звідси пішла, а договір оренди був переписаний на Федерацію. Водночас приміщення було в такому стані, що займатись в ньому було неможливо і тому був розпочатий капітальний ремонт. Наразі, за інформацією Грінюка, тут розмістять збірну команду України з легкої атлетики та інші збірні команди Києва. Тут культивуватимуть також різні види боротьби та фехтування.