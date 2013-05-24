На київських каштанах розікрали майже мільйон гривень

Прокуратура виявила розтрати при купівлі каштанів

Прокуратура встановила факти розтрати і привласнення бюджетних коштів на суму майже один мільйон гривень під час закупівлі каштанів столичними чиновниками.

Про це повідомляє Радіо Свобода прес-служба прокуратури Києва.

«За зловживання під час закупівлі каштанів, висаджених на Хрещатику, прокуратура відкрила кримінальне провадження. За результатами перевірки, проведеної за дорученням прокуратури Києва із закупівлі каштанів, висаджених на Хрещатику, встановлено факти розтрати та привласнення бюджетних коштів на суму майже один мільйон гривень», – йдеться в повідомленні прес-служби.

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Перевірка встановила, що наприкінці 2012 року КП з утримання зелених насаджень Шевченківського району Києва уклало з ТОВ «Професійний садівник» договір на постачання саджанців дерев каштана сорту «Бріотті».

«За документами, із 289 саджанців, які планувалося висадити на головній вулиці столиці, 200 дерев було закуплено за державні кошти на загальну суму майже мільйон гривень. Надалі, не перевіривши відповідність закуплених дерев сорту, зазначеному в договорах, чиновники КП перерахували на розрахункові рахунки приватного підприємства зазначену суму», – наголошується в повідомленні.

За інформацією прокуратури, в діях комунальників вбачається розтрата бюджетних коштів, а з боку керівництва ТОВ «Професійний садівник» – привласнення коштів.