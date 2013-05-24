Попов упевнений, що Київрада може працювати до виборів
Тему нелегітимності він вважає надуманою
Попов послався на принцип безперервності влади
Київська міська рада буде легітимною до моменту обрання киянами її нового складу.
Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив голова КМДА Олександр Попов.
«Це просто надумана тема. В українському законодавстві існує принцип безперервності влади: представницький орган виконує обов’язки до прийняття присяги нового складу», – сказав він.
Разом з тим, Попов зазначив, що питання обрання Київради жодним чином не стосується роботи міської держадміністрації. Він пояснив, що кияни обирають представницький орган влади, а КМДА «як працювала, так і буде працювати».
Стосовно можливої дати виборів Попов наголосив, що рішення про це має ухвалити Конституційний Суд, в якого є для цього повноваження.
Як повідомляв УНІАН, термін повноважень депутатів Київради, обраних на позачергових виборах у 2008 році, завершується наприкінці травня цього року. Мер столиці Леонід Черновецький достроково склав свої повноваження ще 1 червня 2012 року. Його обов`язки виконує секретар Київради Галина Герега.
Чергові місцеві вибори в Україні заплановано на останній тиждень жовтня 2015 року.
9 березня до Конституційного Суду України надійшло подання 48 народних депутатів про офіційне роз`яснення положень частини другої статті 136, частини третьої статті 141 Конституції України, абзацу першого частини другої статті 14 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів», в якому говориться, що «чергові вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів проводяться одночасно на всій території України, крім випадків, встановлених Конституцією і законами України».
2 квітня Верховна Рада не підтримала в другому читанні проект постанови про призначення виборів у Києві авторства Віталія Кличка. Документом передбачалося призначити чергові вибори в Києві на 2 червня 2013 року.
Пізніше до парламенту було внесену нову постанову про призначення київських виборів авторства Володимира Яворівського.
На відміну від відхиленого проеку постанови, новим документом пропонується призначити не чергові, а позачергові вибори, що, на думку опозиціонерів, могло б зняти колізію щодо конституційності цих виборів. Крім того, у ній не вказується конкретна дата виборів, а зазначається, що вони мають відбутися не пізніше як за 60 днів з моменту ухвалення постанови парламентом.
Разом з тим, у Партії регіонів заявили, що чекатимуть висновку КС з приводу призначення київських виборів.
11 квітня КС перейшов до закритої частини засідання з розгляду справи щодо дати виборів у Києві.