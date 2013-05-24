Попов упевнений, що Київрада може працювати до виборів

Попов послався на принцип безперервності влади

Київська міська рада буде легітимною до моменту обрання киянами її нового складу.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив голова КМДА Олександр Попов.

«Це просто надумана тема. В українському законодавстві існує принцип безперервності влади: представницький орган виконує обов’язки до прийняття присяги нового складу», – сказав він.

Разом з тим, Попов зазначив, що питання обрання Київради жодним чином не стосується роботи міської держадміністрації. Він пояснив, що кияни обирають представницький орган влади, а КМДА «як працювала, так і буде працювати».

Стосовно можливої дати виборів Попов наголосив, що рішення про це має ухвалити Конституційний Суд, в якого є для цього повноваження.

Як повідомляв УНІАН, термін повноважень депутатів Київради, обраних на позачергових виборах у 2008 році, завершується наприкінці травня цього року. Мер столиці Леонід Черновецький достроково склав свої повноваження ще 1 червня 2012 року. Його обов`язки виконує секретар Київради Галина Герега.

Чергові місцеві вибори в Україні заплановано на останній тиждень жовтня 2015 року.

9 березня до Конституційного Суду України надійшло подання 48 народних депутатів про офіційне роз`яснення положень частини другої статті 136, частини третьої статті 141 Конституції України, абзацу першого частини другої статті 14 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів», в якому говориться, що «чергові вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів проводяться одночасно на всій території України, крім випадків, встановлених Конституцією і законами України».

2 квітня Верховна Рада не підтримала в другому читанні проект постанови про призначення виборів у Києві авторства Віталія Кличка. Документом передбачалося призначити чергові вибори в Києві на 2 червня 2013 року.

Пізніше до парламенту було внесену нову постанову про призначення київських виборів авторства Володимира Яворівського.

На відміну від відхиленого проеку постанови, новим документом пропонується призначити не чергові, а позачергові вибори, що, на думку опозиціонерів, могло б зняти колізію щодо конституційності цих виборів. Крім того, у ній не вказується конкретна дата виборів, а зазначається, що вони мають відбутися не пізніше як за 60 днів з моменту ухвалення постанови парламентом.

Разом з тим, у Партії регіонів заявили, що чекатимуть висновку КС з приводу призначення київських виборів.

11 квітня КС перейшов до закритої частини засідання з розгляду справи щодо дати виборів у Києві.