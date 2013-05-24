«Свобода» проведе у Києві альтернативу гей-параду

За словами Мірошниченка, на акцію прийдуть сім`ї з дітьми

Народний депутат Ігор Мірошниченко (фракція «Свобода») заявляє, що завтра о 13.00 біля Золотих воріт у Києві зберуться у вишиванках люди з родинами, з дітьми, щоб продемонструвати, що Україна є державою «традиційних сімейних цінностей, християнської і суспільної моралі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Верховної Ради України.

За словами Мірошниченка, акція продовжиться на Подолі.

Він зауважив, що це буде альтернативна гей-параду акція.