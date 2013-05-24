Кандидати в мери Василькова стверджують, що за ними стежать

За словами Неділька, спостереження також ведеться за Мельниченком

Кандидати на посаду міського голови Василькова Київської області Микола Неділько та Валерій Попович заявляють про стеження за ними і просять генерального прокурора Віктора Пшонку втрутитися у ситуацію.

Про це УНІАН повідомив Неділько, заявивши, що відповідну заяву він і Попович надіслали на ім’я генпрокурора з вимогою втрутитися в ситуацію та вжити відповідних заходів.

За словами Неділька, спостереження також ведеться за колишнім майором Управління державної охорони Миколою Мельниченком, якій є головою комітету підтримки Поповича.

«За нами, за нашими довіреними особами, агітаторами, за приміщенням виборчих штабів ведеться зовнішнє спостереження мобільними групами, до складу яких, як ми з’ясували, входять як представники місцевої міліції, міліції Київського облуправління, так і представники місцевого криміналітету», – сказав Неділько.

Він зазначив, що має в розпорядженні фото- та відеодокази таких дій, прізвища, звання і посади правоохоронців, які ведуть спостереження, і готовий у разі невжиття Генпрокуратурою найближчими днями відповідних дій оприлюднити ці дані.

«Влада активно застосовує адмінресурс, готує провокації для зняття в будь-який спосіб, зокрема, Поповича з виборчих перегонів, бо він як екс-мер Василькова найбільш відомий мешканцям і має підтримку. Головне, щоб усі ці дії не перейшли меж розумного, особливо у день виборів і під час підрахунку голосів», – наголосив Неділько.

Як повідомляв УНІАН, вибори мера Василькова призначено на 2 червня.

Виборча комісія спочатку не зареєструвала екс-мера Поповича кандидатом на посаду міського голови Василькова.

13 травня Окружний адміністративний суд Києва відмовив Поповичу у задоволенні скарги на неправомірні дії територіальної виборчої комісії, за рішенням якої йому було відмовлено у реєстрації.

17 травня Васильківська ТВК все ж зареєструвала Поповича кандидатом на посаду міського голови.