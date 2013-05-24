Попов назвав гей-парад у День Києва знущанням

Голова КМДА вважає такі паради у День Києва несерйозними

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов вважає знущанням над киянами гей-парад у День міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

«Це знущання над киянами – у День міста влаштовувати на Хрещатику такі паради. Це несерйозно. Ми цього не допустимо», – заявив Попов.

Він нагадав, що є заборона суду на проведення усіх масових заходів 25 травня, крім тих, що передбачені офіційною програмою святкування Дня столиці. У тому числі, підкреслив Попов, це стосується й «Маршу рівності».

«Якщо спроби, то правоохоронні органи параду не допустять», – додав голова КМДА.