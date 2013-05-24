Організатори гей-параду в Києві заявляють, що не подавали апеляцію на заборону маршу

Інформацію про рішення Апеляційного суду співорганізатори гей-параду називають провокацією / Фото: kasparov.ru

Співорганізатори «Маршу рівності» заявляють, що не подавали апеляцію на заборону гей-параду в Києві.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив співорганізатор «КиївПрайд-2013» Володимир Науменко.

Він зазначив, що поширена інформація про те, що Апеляційний адміністративний суд Києва дозволив проводити цю акцію, є провокацією.

«Це чергова провокація. Ми ще не подавали апеляцію. Я її маю подавати, бо моє ім`я є у списку відповідачів у суді. Я буду її подавати в десятиденний термін, відповідно до закону. Я буду подавати її наступного тижня в апеляційний суд», – сказав співрозмовник УНІАН.

Водночас, координатор роботи з пресою оргкомітету «КиївПрайд-2013» Олена Семенова у коментарі УНІАН зазначила, що хоча заборона суду на проведення «Маршу рівності» є, організатори знайшли компроміс з КМДА щодо зміни місця проведення та часу проведення цього заходу.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позовні вимоги КМДА та заборонив проводити 25 травня у центрі столиці будь-які заходи, не передбачені офіційною програмою святкування Дня Києва, в тому числі «Марш рівності», який планували провести представники ЛГБТ-організацій.