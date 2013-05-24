Попов ініціює парламентські слухання по Києву

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов має намір ініціювати парламентські слухання з питання законодавчих ініціатив Києва. Про це керівник Києва розповів в інтерв`ю газеті «Сегодня», зазначивши, що столична влада має намір «переконати депутатський корпус відновити справедливість щодо столиці і киян».

«По-перше, у розпорядженні київської громади повинні залишатися 100% податку на доходи фізичних осіб, при цьому місто має отримати право направляти ці кошти не тільки на муніципальні надбавки до зарплат бюджетників, адресну допомогу соціально вразливим категоріям киян, а й на розвиток», - переконаний Олександр Попов.

Також, за словами керівника Києва, показники відрахувань з державного до міського бюджету на потреби охорони здоров`я, освіти та житлово-комунального господарства повинні розраховуватися на основі реальної, а не номінальної кількості жителів Києва. «Фактичне навантаження на всю інфраструктуру набагато вище, ніж це враховується зараз при формуванні бюджету. Зміна чинного порядку дозволить отримати адекватні кошти для утримання об`єктів міського господарства », - зазначив Олександр Попов, додавши, що в бюджеті Києва необхідно залишати і 25% податку на прибуток підприємств.

Нарешті, Київ виступає за зміну принципів перерозподілу коштів, що надходять у вигляді акцизного збору на ПММ. «У Києві зареєстрована шоста частина автомобілів країни - значить, таку ж частку акцизу місто має отримувати на утримання доріг», - зазначив Олександр Попов.

Ще одна законодавча ініціатива міської влади стосується розширення повноважень місцевої влади та прав громади Києва в регулювання містобудівної діяльності. «Ми повинні зберегти архітектурний вигляд міста та його унікальні природні особливості. Але чинне законодавство позбавляє міську владу та громадськість можливості контролювати забудовників і впливати на них », - зазначив Олександр Попов, додавши, що місто буде домагатися прав для громади контролювати дії забудовників.