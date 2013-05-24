На місці фабрики Ахметова відкрився мистецький фестиваль

У кварталі між столичним Андріївським спуском і Боричевим током відкрився мистецький фестиваль «Архітектура спільного». Він проходить в рамках міжнародного проекту SPACES за підтримки Культурної програми Східного партнерства ЄС. В ході фестивалю, який триватиме до 26 травня, художники, урбаністи і культурні активісти з України, Молдови, Грузії, Хорватії, Австрії, намагаються за допомогою перфомансів, дискусій та арт-інтервенцій підштовхнути до роздумів про життя в місті і збереженні його неповторного вигляду.



Фестиваль проходить на місці колишньої швейної фабрики «Юність». Нагадаємо, знесення побудованих в 1980-і роки будівель фабрики торік викликало протести з боку громадськості і стало предметом пильної уваги ЗМІ. Власник ділянки компанія «ЕСТА Холдинг» (група СКМ Ріната Ахметова) виступила з пропозицією про створення Громадської ради, яка сама визначить долю цієї території. До його складу увійшли відомі в столиці архітектори, історики, мистецтвознавці, а також активісти руху за збереження старого Києва. Після вивчення всіх пропозицій, що надійшли експерти проголосували за будівництво на території фабрики мультифункціонального культурного центру.

Представник Культурної програми Східного партнерства ЄС (підтримуючої фестиваль) Лучіано Глура під час урочистого відкриття особливо підкреслив, що на таких майданчиках представники різних країн і культур отримують можливість для комунікації та вироблення спільного розуміння розвитку різних міських проектів і того, що називається «спільним простором» або «spaces».

У свою чергу, як зазначив директор зі зв`язків з громадськістю компанії «ЕСТА Холдинг» Антон Гливинський, для компанії цей проект відкриває нові можливості діалогу з громадськістю: «Ми отримуємо можливість зрозуміти, чого хочуть люди, до чого вони прагнуть. А, крім того, можливість дати художникам і культурній спільноті відчути себе на нашому майданчику як вдома вже зараз, до того, як побудований культурний центр», - говорить Гливинський.