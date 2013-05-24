Попов обіцяє, що проїзд у метро дорожчати не буде
КМДА не розглядає таке питання
Київський метрополітен може отримати компенсацію з бюджету на різницю в тарифах
Питання підвищення вартості проїзду в метро Київською міською адміністрацією не ставиться.
Про це сказав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов в інтерв`ю газеті «Сегодня» від 24 травня.
Попов зазначив, що чутки щодо підвищення тарифів грунтуються на тому, що діючі тарифи дійсно нижчі за економічно обгрунтований рівень.
«За розрахунками КП «Київський метрополітен», проїзд у підземці в 2013 році має коштувати 3 гривні 3 копійки. Проте я вважаю, що при нинішньому рівні доходів населення завдання міської влади полягає в тому, щоб знаходити будь-які можливості для стримування зростання тарифів. Питання про підвищення вартості проїзду в метро Київською міською адміністрацією не ставиться», – сказав голова КМДА.
Попов також зазначив, що столична влада не може примусити метрополітен працювати собі в збиток.
«Тому за результатами виконання прибуткової частини бюджету за перше півріччя розглядатиметься питання про виділення коштів на покриття різниці між діючими й економічно обгрунтованими тарифами», – сказав він.