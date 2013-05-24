Держгірпромнагляд спростував чутки про обрив тарзанки над Дніпром у Києві

Раніше в ЗМІ з`явилася інформація, що через обрив тарзанки постраждала дівчина

У Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України спростували інформацію про обрив канатного атракціону над Дніпром до острова Труханів у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Держгірпромнагляду, 19-річна дівчина, що була напідпитку, полізла на дерево, бо «побачила якусь пташку там», і впала.

«Друзі чи якісь люди, які були поряд, піднесли її ближче до навісу атракціону, бо йшов дощ. Дівчину забрала «швидка». У «швидкій» вона розповіла як усе було. Атракціон цей не працював. Держгірпромнагляд заборонив його роботу ще в минулому році», – зазначили в Держгірпромнагляді.

Співрозмовник повідомив, що в понеділок, 27 травня, буде направлена інспекція для ознайомлення з новим обладнанням атракціону, щоб дозволити його роботу.

«Бо вони там все переобладнали і привели в порядок. Тобто, атракціон не працював. Це просто відбулося поряд з канатною дорогою. Напевно, хтось побачив, що це під навісом атракціону, і розповсюдив таку інформацію по соцмережі», – пояснили у прес-центрі.

*** У ЗМІ з посиланням на сторінку в Facebook журналістки Оксани Сябро з’явилася інформація, що «23 травня у Києві над Дніпром обірвалася тарзанка, по якій бажаючі могли покататися з правого берега на Труханів острів… У результаті обриву тарзанки постраждала дівчина. «Швидка» відвезла дівчину до лікарні. Тарзанку закрили», – написала вона.