Київську організацію партії Литвина вирішили розпустити

Фракція народної партії в Київраді також буде ліквідована / Фото: narodna.org.ua

Політвиконком Народної партії 23 травня 2013 року прийняв рішення розпустити Київську міську організацію Народної партії, ліквідувати фракцію Народної партії у Київській міській раді та заборонити колишнім членам фракції використовувати назву партії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Народної партії.

Зазначається, що «дане рішення було прийнято у зв’язку з тим, що актив Київської міської партійної організації систематично порушував статутні вимоги, самоусунувся від партійної роботи, а більшість колишніх членів фракції власні амбіції поставили вище інтересів київської громади, що безумовно суперечить політичним засадам партії та негативно впливає на її імідж».

Як повідомляв УНІАН, 22 травня ц. р. половина депутатів вийшли із фракції Народної партії у Київраді. Відповідні заяви Дениса Костржевського, Миколи Гоцького, Олександра Ліщенка, Олени Овраменко та Жанни Шафаренко оприлюднила на засіданні сесії секретар Київради Галина Герега.

Вона також поінформувала, що згідно із заявами, Костржевський та Гоцький вступили у фракцію ГАК.

Фракція Народної партії у Київраді нараховувала 10 депутатів.