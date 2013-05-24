Попов упевнений у перемозі на виборах мера Києва

Голова КМДА сподівається на гідних суперників у мерських перегонах

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов не лише вважає, що в нього є всі підстави брати участь у виборах мера, але й упевнений у своїй перемозі.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Сегодня» від 24 травня.

Він зазначив, що вже озвучував рішення про участь у виборах мера Києва і воно було продуманим і виваженим. «Відмовлятися від нього я не маю наміру. Києву необхідні вибори, необхідний демократично обраний мер, який, спираючись на довіру киян, відстоюватиме їхні інтереси на всіх рівнях. Я і зараз роблю це, але підтримка городян на виборах дозволить добиватися вагоміших результатів», – сказав він.

Попов також зазначив, що за три роки роботи в КМДА не лише вивчив проблеми Києва, але й почав їх вирішувати – системно і послідовно. При цьому, як відзначив він, покладається не лише на своє бачення проблем і шляхів їх вирішення.

«До розробки Стратегії розвитку Києва до 2015 року, яка стала основою роботи столичної влади, були залучені не тільки кращі наукові кадри, але й київська громадськість. Кияни внесли до проекту цього документа понад 4 тисяч доповнень, які були систематизовані й враховані. Вивчили ми й світовий досвід. До речі, як відомо, в розробці цієї стратегії дуже допомогли поради мера колумбійського міста Боготи Енріке Пеньялоса, визнаного одним із кращих градоначальників світу. Я впевнений, що кияни вже помітили перші результати реалізації Стратегії. Отже я не лише вважаю, що в мене є всі підстави брати участь у виборах мера, але й упевнений у перемозі», – сказав він.

Попов також сподівається, що всі кандидати на посаду мера будуть гідними суперниками.