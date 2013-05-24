Омельченко отримав звання почесного громадянина Києва

Попов вручив звання «Почесний громадянин міста Києва» Омельченку і Вантуху

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов та заступник міського голови – секретар Київради Галина Герега під час дипломатичного прийому з нагоди Дня Києва вручили звання «Почесний громадянин міста Києва» Олександру Омельченку та Мирославу Вантуху.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Майже за 13 років існування звання «Почесний громадянин міста Києва» його отримали 56 достойних киян. І для мене велика честь вручити цю відзнаку ще двом таким шанованим людям, справжнім патріотам Києва. Справою їхнього життя став розвиток столиці – як економічний, так і культурний. А головне, що і Олександр Омельченко, і Мирослав Вантух до нині активно працюють для блага рідного міста і його мешканців. Я щиро дякую їм за це», – зазначив Попов.

У повідомленні КМДА зазначається, що Олександр Омельченко – Герой України, народний депутат V та VI скликань, Київський міський голова у 1996-2006 роках, кандидат технічних наук. Завдяки його наполегливій роботі на посаді Київського міського голови значно зросла роль місцевої влади в розв’язанні соціально-економічних питань міста. Дванадцять років своєї трудової діяльності Омельченко присвятив місцевому самоврядуванню, із них десять – очолював Київську міську державну адміністрацію.

Мирослав Вантух – генеральний директор-художній керівник Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського, голова Національної хореографічної спілки України, президент Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячих колективів народного танцю, член-засновник Академії мистецтв України.

Упродовж творчого життя створив і поставив майже 40 різних за тематикою хореографічних композицій, сюїт, танців, картин, значна частина яких увійшли до фонду української хореографії.