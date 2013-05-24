Станцію київського метро «Теремки» не встигають закінчити в строк
Обіцяють здати до Дня незалежності
Попов сподівається, що терміни здачі більше відсувати не доведеться
До Дня незалежності України кияни отримають нову станцію метро «Теремки». Про це розповів голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов в інтерв`ю «Сегодня».
За словами Попова, зараз, коли місто отримало цільовим траншем з державної скарбниці 96 мільйонів гривень, бюджет цього будівництва повністю сформований. «Я думаю, що терміни здачі більше відсувати не доведеться, і до Дня незалежності України кияни отримають нову станцію метро. Введенням в експлуатацію станції «Теремки» завершується будівництво Куренівсько-Червоноармійської лінії. За останні 2,5 роки це буде шоста побудована станція», – додав він.
Говорячи про метро в бік житлового масиву Вигурівщина-Троєщина, Попов зазначив, що київська влада зараз займається залученням інвестора для максимально швидкої реалізації цього проекту. «А роботи з будівництва четвертої лінії вже йдуть – в найближчі дні в районі вулиці Набережно-Лугової будемо закладати перші елементи оправи тунелю», – розповів голова КМДА.
Нагадаємо, раніше Попов заявляв, що є два варіанти дати відкриття станції метро «Теремки»: це може бути День Києва або День Конституції України.