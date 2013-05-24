Станцію київського метро «Теремки» не встигають закінчити в строк

Попов сподівається, що терміни здачі більше відсувати не доведеться

До Дня незалежності України кияни отримають нову станцію метро «Теремки». Про це розповів голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов в інтерв`ю «Сегодня».

За словами Попова, зараз, коли місто отримало цільовим траншем з державної скарбниці 96 мільйонів гривень, бюджет цього будівництва повністю сформований. «Я думаю, що терміни здачі більше відсувати не доведеться, і до Дня незалежності України кияни отримають нову станцію метро. Введенням в експлуатацію станції «Теремки» завершується будівництво Куренівсько-Червоноармійської лінії. За останні 2,5 роки це буде шоста побудована станція», – додав він.

Говорячи про метро в бік житлового масиву Вигурівщина-Троєщина, Попов зазначив, що київська влада зараз займається залученням інвестора для максимально швидкої реалізації цього проекту. «А роботи з будівництва четвертої лінії вже йдуть – в найближчі дні в районі вулиці Набережно-Лугової будемо закладати перші елементи оправи тунелю», – розповів голова КМДА.

Нагадаємо, раніше Попов заявляв, що є два варіанти дати відкриття станції метро «Теремки»: це може бути День Києва або День Конституції України.