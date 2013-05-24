З київського метро до кінця року зникнуть жетони - їх замінять картками

Столична влада вирішила замінити їх електронним квитком у вигляді пластикової картки, яку можна поповнювати відразу на кілька поїздок.

До кінця року в київській підземці переобладнають 650 турнікетів під нові картки, встановлять 232 термінали з продажу одноразових квитків (вони будуть паперовими) і 300 терміналів - для поповнення карт. «Їх можна поповнювати на будь-яку кількість поїздок, а при вході на станцію - прикладати до зчитувального пристрою. Для туристів або тих, хто рідко користується метро, ​​будуть паперові квитки», - розповіли газеті Вести в КМДА.

З початку 2014 року карти з`являться також у всьому наземному транспорті: трамваях, тролейбусах, автобусах і міськелектричці. «Турнікетів не буде, але буде 4,5 тис. валідаторов. Це такі пристрої, при піднесенні до яких карти знімаються з неї гроші, а пристрої видають гучний сигнал - людина оплатила проїзд. На зупинках, в кіосках та інших місцях Києва буде встановлено 700 POS-терміналів, які потрібні для поповнення пластикових карт. Також в Києві з`являться 300 терміналів з продажу карток», - повідомили в КМДА.

У мерії вважають, що за допомогою електронних квитків вони позбудуться «зайців». «Ці квитки і жетони не тільки морально застаріли, а й відкривають можливості для безбілетників. Зараз проїзд оплачують приблизно 80% пасажирів. Та й можливі розкрадання. Наприклад, минулого року на одній зі станцій метро викрали виручки на 1 млн грн кілька касирів», - сказав заступник голови КМДА Руслан Крамаренко.

Нові електронні квитки, як показує світова практика, не дозволяють проскочити «зайцем». «Після впровадження подібних проектів майже в усіх містах збільшувалася виручка - люди починали оплачувати проїзд, тому що їм стало зручно це робити, не потрібно кожного разу шукати у продажу паперові квитки. А також зменшувалися розкрадання - розрахунок став безготівковим», - говорить Крамаренко.