У Попова обіцяють впровадити єдиний квиток на транспорт до середини 2014 року

Спочатку квиток введуть у метро

У Києві єдиний електронний квиток буде впроваджено в два етапи: перший - в метрополітені до кінця поточного року, другий - у наземному муніципальному транспорті до середини 2014 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Руслана Крамаренка.

Він зазначив, що 29 квітня було підписано розпорядження КМДА, яким затверджено переможця інвестиційного конкурсу з впровадження проекту «Електронний квиток» у громадському транспорті міста, яким стала компанія «Альфа Пей Термінал».

За словами Крамаренка, згідно з умовами інвестиційного конкурсу, проект «Електронний квиток» буде реалізовано повністю за інвестиційні кошти.

«Інвестор буде повертати свої інвестиції отримуючи винагороду у вигляді відсотку від виручки – умовами конкурсу він визначений на рівні 8,47%. Подібну схему нам запропонували експерти з Європейського банку розвитку та реконструкції – за цією системою працюють у багатьох містах Європи, і відсоток інвестора складає 8-10%”, - сказав Крамаренко.

Крім того, він повідомив, що обсяг збору виручки після впровадження єдиного «Електронного квитка» збільшиться на 20-30% за рахунок автоматизації процесу, а відсоток коштів, що витрачаються комунальними підприємствами безпосередньо на збір, зменшиться з 30% до 8%.

«Найголовніше, що після впровадження подібних проектів майже в усіх містах спостерігався приріст виручки – люди починали оплачувати проїзд, тому що їм стало зручно це робити, зменшувалися розкрадання, тому що це стало неможливо зробити”, - наголосив представник КМДА.

За словами Крамаренка, сьогодні система продажу квитків в Києві на тому ж рівні, що й півстоліття тому. “Завдяки ж автоматизації ми зможемо майже повністю виключити людський фактор із процесу збору коштів, що дозволить запобігти випадкам крадіжок. Так, минулого року на одній зі станцій метрополітену були виявлені розкрадання виручки декількома касирами на суму більше мільйона гривень. Скільки таких фактів залишились не виявленими, ми не знаємо», – зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня Крамаренко заявив, що в Київській міській держадміністрації планують, що єдиний електронний квиток у комунальному транспорті столиці буде введено до кінця цього року.