У Києві на День міста обмежать рух транспорту (перелік вулиць)

Обмеження руху пов`язано з проведенням святкових заходів

Столична Державтоінспекція інформує, що 24-26 травня під час проведення загальноміських заходів, присвячених Дню Києва, на дорогах столиці діятимуть обмеження в русі транспорту.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Управління ДАІ у місті Києві, обмеження передбачені на виконання розпорядження КМДА №637 від 29 квітня 2013 року.

Так, 24 травня під час проведення Міжнародної велогонки на шосе з 12.00 і до закінчення заходів (орієнтовно о 14.30) буде тимчасово заборонено рух за таким маршрутом: вулицями Блакитного, Генерала Родимцева, Героїв Оборони, проспект Голосіївський, а також вулиці Голосіївська, Саперно-Слобідська, проспект Науки (гонка по колу).

25 травня під час проведення параду велосипедистів «Велодень» з 10.00 і до закінчення заходів (орієнтовно об 11.30) також планується перекриття руху на вулицях: площа Європейська – Хрещатик – Червоноармійська – Троїцька площа. А з 12.00 і орієнтовно до 14.30 у зв’язку з проведенням Міжнародної велогонки на шосе буде обмежено рух за маршрутом: Європейська площа – Хрещатик – Червоноармійська – площа Льва Толстого.

Крім того, 25 травня на Софійській площі з 19.00 буде припинено рух транспорту. Це пов’язано з проведенням концерту «На Україну повернусь» та проекційного 3-D шоу.

Також відбудеться Відкритий чемпіонат Києва з повітроплавання, тому з 20.30 на Михайлівській площі буде перекрито рух.

А 26 травня з 10.00 відбудеться благодійний легкоатлетичний пробіг «Під каштанами». На цей час буде перекрито рух транспорту за маршрутом: Майдан Незалежності (старт) – вулиця Хрещатик – Червоноармійська – площа Льва Толстого – Червоноармійська – вул. Димитрова (місце розвороту) та у зворотньому напрямку.

Також у неділю з 10.00 на час проведення Міжнародних змагань з велоспорту на шосе буде перекрито рух (орієнтовно до 14.30) за маршрутом: вул. Миколи Грінченка – Кіровоградська – Червонозоряний проспект – вулиці Андрія Головка, Солом’янська та Протасів Яр.

Увечері 26 травня на Оболонській набережній під час концерту та шоу феєрверків з 19.00 буде перекрито рух усіх видів транспорту на вулиці Прирічній.

Державтоінспекція м. Києва просить автомобілістів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень та дотриманням Правил дорожнього руху.