Суд заборонив проводити в Києві гей-парад

Метою проведення гей-параду було подолання дискримінації секс-меншин в Україні / Фото: profi-forex.org

Суд задовольнив позовні вимоги столичної міської держадміністрації та заборонив проводити 25 травня в центрі міста будь-які заходи, що не передбачені офіційною програмою святкування Дня Києва, в тому числі «Марш рівності», який планували провести представники ЛГБТ-організацій.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийняв сьогодні Окружний адміністративний суд Києва.

Суд заборонив проведення акцій, не пов`язаних зі святкуванням Дня міста, в межах офіційно визначених розпорядженням КМДА в центрі столиці, а також на трьох вулицях, що не входять в межі офіційно визначеного центру: Червоноармійській, Богдана Хмельницького та Льва Толстого.

Щодо цих вулиць сьогодні КМДА подала в суд уточнення до свого позову, зважаючи, що ЛГБТ-організації подали заявку про проведення «Маршу рівності» на вул. Червоноармійській (Великій Васильківській).

Як повідомляв УНІАН, 21 травня в Департаменті суспільних комунікацій КМДА повідомили, що міська влада вимушена звернутися до суду з позовною заявою щодо заборони проведення будь-яких заходів, окрім передбачених програмою святкування Дня столиці та Дня Києва 25 травня 2013 року в центральній частині міста.

Пояснювалось, що таке рішення зумовлене низкою повідомлень, що надійшли до КМДА від громадських організацій та громадян щодо проведення в одному й тому ж місці масових заходів, які є різнополярними за поглядами та формою, а також у зв’язку з великою кількістю заходів, запланованих у рамках святкування Дня Києва та Дня столиці.

Зокрема, від організаційного комітету «Київ ПРАЙД 2013» та представників ЛГБТ-організацій надійшло повідомлення щодо проведення 25 травня мирної демонстрації «Марш рівності». Її метою є подолання дискримінації та досягнення рівності для всіх соціальних груп і меншин в Україні. Заявлена кількість учасників – близько 500 осіб.

Водночас станом на 21 травня до КМДА надійшло 10 повідомлень про проведення акцій протесту, спрямованих на перешкоджання проведення акції представниками ЛГБТ-організацій. Заявлена кількість осіб становить близько 39 тисяч осіб.

Також зареєстровано понад 500 звернень від громадян та громадських організацій із проханням заборони проведення «Маршу рівності», під якими підписалися більш як 10 тисяч осіб, та звернення до голови КМДА від 61 народного депутата з проханням через судові органи влади обмежити проведення будь-яких тематичних вуличних заходів ЛГБТ-спільнотою в травні-червні 2013 року.

Разом із тим, 25 травня відповідно до розпорядження КМДА від 25.03.2013 №379 заплановано близько 200 загальноміських та культурно-мистецьких заходів, пов’язаних із святкуванням Дня столиці та Дня Києва.